بالصورة – داليدا خليل تتجرأ وتغير لون شعرها من أجل “كارين”

فاجأت النجمة داليدا خليل الجمهور بالكشف عن لوكها الجديد حيث اعتمدت قصة شعر جديدة وغيّرت لونه الى الاحمر كي يتناسب مع الشخصية التي ستلعبها في مسلسل “اسود” الذي ستخوض به السباق الرمضاني القادم.

وتبدأ داليدا تصوير المسلسل بعد ايام قليلة حيث تجسد شخصية “كارين” في العمل وهو دور جميل جداً ولكن صعب ودرامي، كما ان الشخصية التي تجسدها جديدة ولم يسبق لها ان قدمتها في السابق وهي متحمسة جداً لخوض هذا التحدي الجديد في عالم الدراما كما سبق وكشفت لنا.

اطلالة داليدا الجديدة فاجأت الجميع بعد ان تجرأت واعتمدت لون جديد عكس جمالاً الى بشرتها البيضاء.

وما ان نشرت داليدا الصورة حتى انهالت العديد من الرسائل التي مدحت طلتها. وتمنت لها التوفيق بدورها الجديد.

نذكر ان مسلسل “أسود” انتاج شركة “ايغل فيلمز” بطولة العديد من النجوم نذكر منهم: داليدا خليل، باسم مغنية، ورد الخال، الكو داوود وغيرهم، كتابة كلوديا مرشيليان ومن اخراج سمير حبشي.

من جهة اخرى، تعيش داليدا خليل نجاحاً كبيراً خاصة ان فيلمها “المهراجا” الذي تلعب بطولته إلى جانب زياد برجي وباقة من الممثلين بدأ عرضه في صالات السينما في لبنان وبعض الدول العربية وهو يحقق نجاحاً كبيراً، اخراج فادي حداد وانتاج فالكون فيلمز.