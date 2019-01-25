رُوبي وشيرين آخرهنّ.. نجماتٌ صدمن الجمهور بقصات شعر "رجولية"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في إطلالات صادمة للجمهور، اعتمدت بعض نجمات الفن في العالم العربي الظهور بـ"قصات شعر" أشبه بالرجال، في "لوك" مفاجئ ومختلف تمامًا عن طبيعتهن، على الرغم من أن موضة الشعر القصير هي في الأصل قديمة وحرصت على اتباعها فنانات الزمن الجميل.

وفي التقرير التالي يرصد "فوشيا"، تفاصيل هذه القصات والنجمات اللاتي اعتمدنَها.

روبي

أشعلت الفنانة المصرية روبي، مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ظهورها بنظرة جريئة أثارت الجدل والإعجاب بين جمهورها.

وبدت الفنانة المصرية في الصورة بقصة شعر قصيرة جدًا أشبه بـ"قصات" شعر الرجال.

وتفاجأ الجميع بهذه الإطلالة الجريئة للنجمة روبي، لتدخل بهذا اللوك قائمة الفنانات اللاتي لجأن لموضة الشعر القصير.

شيرين عبد الوهاب

مع مطلع عام 2019، فاجأت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، جمهورها بقصة شعر "رجالي"، أبهرت بها متابعيها، وهي بشعر قصير في موضة اتبعها عدد من الفنانات العربيات.

ومازحت شيرين، جمهورها بشأن قصة الشعر الجديدة، قائلةً إن مصفِّف الشعر طلب منها مبلغ 3 آلاف دولار مقابل تسريحة الشعر، لذا قررت أن تقصّه.

وأضافت أنها الآن تذهب مع زوجها حسام حبيب إلى نفس الحلاق الخاص به، وتضع "الجيل"، وتذهب للغناء دون عناء تصفيف الشعر، ما أضحك جمهورها.

وتعليقًا على قصة شيرين عبد الوهاب، قال مصفف الشعر كريم زناتي، إن قصة الشعر التي ظهرت بها "غير لائقة عليها"، مؤكدًا أن هناك بعض "التتشات"، التي لو تمت ستظهرها بشكل أفضل.

وأضاف أن وجه الفنانة شيرين عبد الوهاب من الوجوه التي تحتاج إلى قصة شعر "توب كاريه"، وهذه أفضل لها ويفضل أن يكون شعرها أطول من هذه الدرجة.

أنغام

انضمّت النجمة المصرية أنغام، لأصحاب موضة الشعر القصير الشبيه بالرجال، حيث قامت بقصه وتغيير تسريحته، كما ظهرت بشعر قصير للغاية في كليب أغنيتها الشهيرة "سيدي وصالك".

إضافة إلى ظهورها بالشعير القصير فى عدة حفلات، أصبح هذا اللوك علامة مميزة لدى أنغام ويعد من أهم التسريحات التي اشتهرت بها، وعرفها جمهورها بهذا اللوك لمدة طويلة من مشوارها الفني.

مايا دياب

صدمت النجمة اللبنانية مايا دياب، جمهورها بصورة على "إنستغرام"، ظهرت فيها بقصة شعر قصيرة على شكل "البوي" نفذتها أنامل المصففة فاديا مندلق.

وتفاعل الجمهور كثيرًا مع تسريحة شعر مايا التي وصفوها بملكة الجمال لأن التسريحة تليق عليها كثيرًا وزادها لون شعرها الرمادي جمالًا.

ريم البارودي

أثارت الفنانة المصرية ريم البارودي، إعجاب جمهورها، من خلال مقطع فيديو لها أثناء قيام مصفف الشعر الشهير هامو محسن، بقصه.

وظهرت الفنانة المصرية، بقصة شعر "جرسون" قصير، مع غرة جانبية قصيرة، وتباينت ردود أفعال جمهورها الذين عبروا عن إعجابهم بالقصة الجديدة، فيمّا علق البعض الآخر: "شعرك أفضل وهو طويل".

بثينة الرئيسي

https://www.instagram.com/p/Bp7rJ1vAflj/

كشفت النجمة الأردنية بثينة الرئيسي، عن تغيير إطلالتها بقص شعرها، حيث نشرت مقطع فيديو عبر "سناب شات" أوضحت فيه لمتابعيها أنها غيرت شكلها بعد النيولوك الذي خضعت له.

وظهرت بثينة في مقطع الفيديو وهي تطلب من مصففة الشعر أن تقوم بتدريم شعرها بشكل متدرج حتى يزداد كثافة وحيوية.

ياسمين رئيس

فاجأت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، جمهورها بإطلالة مميزة وهي بقَصّة شعر قصيرة يطلق عليها "بوي".

ونشرت ياسمين، صورة ظهرت فيها بلوك جريء معتمدةً تخفيف شعرها، وهو ما أثار إعجاب جمهورها الذي شبه قصة شعرها بالرجال.

ريهام عبد الغفور

ظهرت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، بلوك جديد ومختلف عما اعتاد الجمهور على رؤيتها به، فاختارت شعرًا قصيرًا أبرز ملامحها الناعمة.

أصالة

ظهرت المطربة السورية أصالة بـ "نيولوك" في إحدى أغنياتها الجديدة، حيث قامت بقص شعرها وكانت أشبه بالرجال وتسمى هذه القصة "الجرسون".

منة شلبي

ظهرت الفنانة المصرية منة شلبي بإطلالة غربية، حيث قصت شعرها بطريقة أكثر ذكورية.

وارتدت وقتها ملابس البحر "مايوه" وأعلاه فستان البحر، وبدت منة أكثر نحافة بعد قصة الشعر الجديدة، كما أنها قامت بتغير لونه الأسود ليصبح أشقر.

لاميتا فرنجية

فاجأت النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية محبيها بصور من مركز التجميل بعد أن قامت بقص شعرها واعتمدت قصة جديدة، وأعجبوا بقصتها الجديدة وأكدوا لها أنها تناسبها.

ومؤخرًا خضعت الفنانة اللبنانية، لجلسة تصوير جديدة، ونشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام"، وظهرت فيها بلوك رجالي جديد، مرتدية "بدلة" وكرافة سوداء.

لقاء الخميسي

استقبلت الفنانة المصرية لقاء الخميسي فصل الصيف 2014 بقصة شعر قصيرة جدًا، لتسير مع الموضة الخاصة باتجاه الممثلات إلى قص شعورهن كالرجال.

شمس الكويتية

تتميز الفنانة الكويتية شمس، بجرأة التسريحات، والمكياج العصريّ بين نجمات الخليج العربي فهي واحدة من الكثيرات المواكبات لقصّات الشعر خاصة القصير.

ناهد السباعي

فاجأت الفنانة المصريةناهد السباعي، محبيها بصورة جديدة قامت بنشرها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بقصّة شعر صبيانية من داخل سيارتها.

سميرة سعيد

نشرت الفنانة سميرة سعيد صورة على موقع "إنستغرام"، أثارت فيها الجدل بين متابعيها، حيث ظهرت بقصة شعر "رجالي"، وانقسمت الآراء بين معارض فكرة قص شعرها بهذا الشكل، وبين من رأى أن الفنان يبحث عن التجديد.