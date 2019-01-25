العيدان تُهاجم بدرية أحمد بسبب وضعها المادي المتدهور: "تُنفق أموالها على أشياء أخرى"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقدت الإعلاميةُ مي العيدان الفيديوهات التي قامت بنشرها الفنانة الإماراتية بدرية أحمد تتحدّث فيها عن وضعها المادي المتدهور، وتُطالب بمساعدتها للتخلّص من ديونها ودفع إيجار منزلها حتى لا تُطرد منه.

وقالت مي العيدان – خلال برنامجها "كشف حساب"- إن الفيديوهات التي نشرتها بدرية أحمد تُسيء لدولة الإمارات، مشدّدةً على أنه من المعروف أنه لا يوجد أي مواطن إماراتي يعيش في منزل إيجار منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.

وأضافت الإعلاميةُ الكويتيةُ الشهيرةُ أنّ بدرية كانت متزوجة من رجل إماراتي وتمتلك منزلًا فأين ذهب؟، لافتةً إلى أنها تُنفق أموالها على أشياء أخرى وكانت تعاني من تراكم الديون عليها أيضًا خلال تواجدها في الكويت.

وأكّدت العيدان أن مشكلة عدم حصول نجليها على الجنسية أزمة تخصُّ الممثلة الإماراتية وحدها، لأنها هي من اختارت الزواج من رجل إيراني وبالتالي الأزمة لا تخصُّ الدولة.

وأوضحت أن بعض النجوم مثل بدرية أحمد يعانون من سوء التخطيط لحياتهم ويتخيّلون أنهم سيظلون نجومًا ويعملون حتى آخر يوم بحياتهم، مشيرةً إلى أن هناك سن تقاعد بكل دول العالم.

وتعجّبت من استئجار بدرية أحمد لمنزل ضخم من دورين لا تستطيع دفع ثمن إيجاره في حين هي تعيش وحدها مع نجليها بينما يمكن أن تعيش بشقّة صغيرة.

وكشفت الفنانةُ الإماراتيةُ بدرية أحمد عن تراجع أوضاعها المالية بشكل غير مسبوق، وصل لحدّ اقترابها من التشرد والطرد من منزلها بسبب تراكم الديون عليها.

وشاركت الفنانة الخليجية مقطع فيديو لها، عبر "إنستغرام"، بعنوان "اعترافات قوت القلوب"، وتحدّثت خلاله عن وضعها المالي ودمعت عيناها وهي تُعبّر عن احتياجها للمال.