سلمى حايك تُهنِّئ نادين لبكي على ترشيح فيلمها لجائزة الأوسكار

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: هنأت الممثلة المكسيكية اللبنانية الأصل، سلمى حايك، المخرجة نادين لبكي، على ترشيح فيلمها "كفرناحوم" لجائزة الأوسكار. حيث نشرت صورة "لبكي" عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، وكتبت: "تعلمين مدى إعجابي بأعمالك الفنية، وأنا سعيدة جداً بالتقدير العالمي لفيلمك المذهل".

وكانت "لبكي" قد وثقت لحظة استقبالها خبر ترشيح فيلمها على القائمة النهائية للأفلام المتنافسة على جائزة الأوسكار في منزلها بفيديو عبر "فيسبوك". وهي المرة الثالثة التي تُوتثق فيها هذه اللحظة تباعاً مع تقدّم فيلمها عبر المراحل وصولاً للقائمة النهائية.





وأهدت ترشيح فيلمها لزوجها الموسيقي خالد مزنر شاكرة دعمه في تدوينتها باللغة الإنجليزية عبر صورة نشرتها، وكتبت معلقة: "أنت دعمي، موسيقاي ، بطلي! أعرف مدى صعوبة هذه المغامرة عليك وعلى ولدينا وليد وميرون! ونحن نعلم مدى التضحيات التي يجب أن نمر بها لجعل كل شيء ممكن. أشكركم على موهبتك اللامتناهية، وحبك لي ولأولادنا وأشكر موسيقاك ،ولكا مافعلتهى وتفعلونه لأجلنا حتى اصبح حياتنا على ما هي عليه اليوم! آمل أن يستحق هذا العمل كل شعرة بيضاء على لحيتك! أحبك يا خالد مزنر، الكثير من الأشياء الجميلة ما زالت تنتظرنا!"

كما توجت بمنشورها الثاني بتحية للطفل زين وكل الممثلين بالفيلم الذين وصفتهم بأفضل فريق، معلنة أن موعد الحفل سيكون في 24 فبراير المقبل،