منة فضالي تستغيث من مجهول اقتحم منزلها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: استغاثت الممثلة الشابة منة فضالي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي طالبة المساعدة بعدما اقتحم شخص مجهول منزلها وبقي ينتظرها خارجاً. حيث كتبت تدوينة جاء فيها: "دلوقتي فيه حد جالي البيت اتهجم علينا والبواب طرده، وأنا معرفوش وبييجي كل يوم، وشكل حد مسلّطه عليّا، حد يقولي أعمل إيه، ومش عارفة مين ده وشكله غريب ومستنيني تحت البيت ممكن حد يساعدني".

ولقد تفاعل الجمهور مع تدوينتها وقدم لها النصح بالقبض عليه من قبل الناطور ريثما تحضر الشرطة، فيما تعددت المداخلات التي طالبتها بالاتصال بالشرطة سريعاً، وعبر بعضهم عن خوفهم عليها ونصحها آخرون بالاختباء منه، ووعدها أحدهم بتأمين حارس شخصي لها، فيما نُصِحَت أيضاً بالاتصال بنقيب الفنانين أشرف زكي للتعامل مع أزمتها.

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