شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان ينشر صورة تجمعه بالفنانة صفية العمرى وزوجته أصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المخرج طارق العريان، صورة تجمعه مع الممثلة الكبيرة صفيه العمرى، وزوجته المغنية أصالة نصرى، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".



طارق العريان وآصاله وصفيه العمرى

وبدأ العريان منذ أيام تصوير الجزء الثانى من فيلم "أولاد رزق"، بعدما نشر صورة للكلاكيت الخاص بالفيلم، معلقا "المشهد الاول، ولاد رزق2، عودة أسود الأرض".



طارق العريان وآصاله وصفيه العمرى

وانضم مؤخرا النجم خالد الصاوى والفنان باسم سمرة لقائمة أبطال الفيلم للمخرج طارق العريان الذى يقوم ببطولته كل من، النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده الأولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة فى الديكورات الخاصة بالعمل.