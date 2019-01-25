شكرا لقرائتكم خبر عن روان مهدى تعتذر عن المشاركة فى المسلسل الكويتى "القاهرة 56" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت الممثلة العراقية الشابة روان مهدى، عن المشاركة فى المسلسل الكويتى "القاهرة 56"، الذى يتم التحضير له حاليا من قبل صناعه تمهيدا لتصويره فى الأيام القادمة للحاق بسباق رمضان الدرامى المقبل.

وكشفت روان، عن أسباب اعتذارها عن عدم المشاركة فى المسلسل موضحة أن السبب انشغالها بتصوير مشاهدها الخاصة بأعمال أخرى، حيث تصور حاليا مشاهدها فى مسلسل "ماذا لو؟" الذى يشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الدراما العربية والخليجية منهم منذر رياحنة، أسيل عمران، خالد أمين، على الحسينى، وحسن إبراهيم وإخراج حسين دشتى.

مسلسل "القاهرة 56" تأليف الكاتبة هبة مشارى حمادة، وتدور أحداثه حول حقبة من تاريخ الكويت وتحديدا طلبة الكويت خلال دراستهم فى العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن يشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم الدراما الكويتية منهم بشار الشطى، يعقوب عبدالله ، ليلى عبد الله وآخرون.