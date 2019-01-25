شاهد.. تامر حسني بـ لوك جديد من أجل نصب تذكاري

تامر حسني

كتبت - إيمان العوضي :

نشر الفنان تامر حسني صورة جديدة له، ليشارك جمهوره خطوة بخطوة مراحل التغيير الجسدية التي يستعد بها لفيلمه الجديد، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق تامر علي الصورة: "يا صباح الهنا

متتخضوش مني ومن كترة التمارين أنا في الهدوم رفيع والله و دي الصعوبة.. أنا بس حابب أشارككم مراحل التغير اللي بعملها عشان الفيلم الجديد إن شاء اللهوأحفز كل حد نفسه يغير جسمه إنه يواظب على التمرين ويظبط الأكل.. سامعييييييين يظبط الأكل".

وجدير بالذكر أن تامر حسني يستعد حاليًا لفيلم "نصب تذكاري"، الذي يشاركه بطولته كل من زينة، عزت أبو عوف، أحمد فتحي، نانسي صلاح، خالد الصاوي، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج اللبناني سعيد الماروق.