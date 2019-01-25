في تجربة فريدة من نوعها، شارك ألتراس الفنان محمد حماقي في ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، من خلال مشاركتهم صوتيًّا في الأغنية التي حملت اسم الألبوم "كل يوم من ده".
أضاف مجموعة الألتراس صوتهم، كـ"كورال" في الأغنية خلفًا لصوت حماقي، الأغنيةمن كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان: شريف بدر، توزيع:تميم.
تميز حماقي بهذه التجربة دونًا عن مطربي جيله، حيث تُعد هذه المرة الثالثة لمشاركتهم مع حماقي في أغنياته، ابتداءً من ألبوم "عمره مايغيب" حيث
ولم يكتفِ الألتراس بالمشاركة صوتياً في ألبوم حماقي الجديد فحسب، بل احتفلوا بصدور الألبوم مساء أمس بعد طرحه رسمياً في الأسواق، وشهد الاحتفال حضور عدد كبير من جماهير حماقي ومحبيه في "فيرجن ميجا ستورز" في مول سيتي ستارز بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثالثة.. أولتراس محمد حماقي يشاركونه في ألبومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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