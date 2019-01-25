للمرة الثالثة.. أولتراس محمد حماقي يشاركونه في ألبومه الجديد

كتبت - تقى عادل

في تجربة فريدة من نوعها، شارك ألتراس الفنان محمد حماقي في ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، من خلال مشاركتهم صوتيًّا في الأغنية التي حملت اسم الألبوم "كل يوم من ده".

أضاف مجموعة الألتراس صوتهم، كـ"كورال" في الأغنية خلفًا لصوت حماقي، الأغنية

من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان: شريف بدر، توزيع:تميم.

تميز حماقي بهذه التجربة دونًا عن مطربي جيله، حيث تُعد هذه المرة الثالثة لمشاركتهم مع حماقي في أغنياته، ابتداءً من ألبوم "عمره مايغيب" حيث

شاركوه صوتيًّا في أغنية "أجمل يوم"، وبعدها أغنية "فوق الكل" التي غُنيت خصيصًا لفريق الأهلي.

ولم يكتفِ الألتراس بالمشاركة صوتياً في ألبوم حماقي الجديد فحسب، بل احتفلوا بصدور الألبوم مساء أمس بعد طرحه رسمياً في الأسواق، وشهد الاحتفال حضور عدد كبير من جماهير حماقي ومحبيه في "فيرجن ميجا ستورز" في مول سيتي ستارز بالقاهرة.