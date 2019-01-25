غدًا.. ساقية الصاوي تستضيف العرض المسرحي "عايز أتجوز"

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كتبت - إيمان العوضي :
يشار إلى أن مسرحية "عايز أتجوز" بطولة مينا نادر، رويدا النعيم، مينا رضا، ميرال مدحت، بولس عادل،
خلود جلال، فادي محروس.
العرض المسرحي "عايز أتجوز"، هو عرض اجتماعي مأخوذ عن قصص واقعية يناسب كل أفراد الأسرة، ويتناول كل المواقف الزوجية وما قبل خطوة الإقدام على الزواج في إطار كوميدي.
تستضيف ساقية الصاوي، غدًا السبت العرض المسرحي "عايز أتجوز"، على خشبة مسرح قاعة الحكمة، وذلك يوم غدٍ 26 يناير في تمام الساعة السابعةمساءً.
يشار إلى أن مسرحية "عايز أتجوز" بطولة مينا نادر، رويدا النعيم، مينا رضا، ميرال مدحت، بولس عادل،
العرض المسرحي "عايز أتجوز"، هو عرض اجتماعي مأخوذ عن قصص واقعية يناسب كل أفراد الأسرة، ويتناول كل المواقف الزوجية وما قبل خطوة الإقدام على الزواج في إطار كوميدي.
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