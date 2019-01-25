بالفيديو.. محمد حماقي يكسر حاجز أول مليون مشاهدة في 24 ساعة

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كسر النجم محمد حماقي حاجز المليون الأول نسبة مشاهدة في 24 ساعة، وذلك بعد طرحه أغنية "م البداية"، عبر قناة نجوم ريكوردز الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، من كلماتأمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى.
يذكر أن المطرب محمد حماقي طرح أمس ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، في الأسواق، وللمرة الأولى ضم حماقي
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