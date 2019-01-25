بالفيديو.. محمد حماقي يكسر حاجز أول مليون مشاهدة في 24 ساعة

محمد حماقي

كتب - أحمد عمرو:

كسر النجم محمد حماقي حاجز المليون الأول نسبة مشاهدة في 24 ساعة، وذلك بعد طرحه أغنية "م البداية"، عبر قناة نجوم ريكوردز الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، من كلمات

أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى.

يذكر أن المطرب محمد حماقي طرح أمس ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، في الأسواق، وللمرة الأولى ضم حماقي

في ألبومه 20 أغنية، مع باقة كبيرة من الشعراء، منهم أمير طعيمة، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، تامر حسين، ومن الملحنين تامر علي، عمرو مصطفى، محمد النادي، ومن الموزعين توما، تميم، رامي سمير، نادر حمدي.