بعد غيابها 6 سنوات.. يسرا تعود للسينما والغناء من جديد

تقوم الفنانة يسرا خلال الأيام الحالية بوضع اللمسات الأولية لمشروعها الغنائي الجديد، وذلك بعد نجاح أغنية «3 دقات» التي أطلقتها منذ سنتين، وتتعاون خلال أغنيتها مع أمير طعيمة.

وظهرت يسرا ضيفاً مع المذيعة رحمة خالد المصابة بمتلازمة، في أول حواراتها في برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة dmc، وتحدثت يسرا خلال لقائها التليفزيونى في العديد من المحاور الإنسانية والفنية المتعلقة بحياتها في مرحلة الطفولة والشباب، وعلاقتها بالسينما والدراما، وفي نهاية الحلقة شاركت رحمة النجمة يسرا في غناء أغنية «3 دقات»، والتي غنتها يسرا مع أبو، في عام 2016، ولاقت نجاحاً كبيراً في وقتها، وأشادت يسرا بصوت المذيعة رحمة بعد غنائها جزءاً من الأغنية.

من ناحية أخرى، قررت الفنانة يسرا العودة للسينما في عام 2019، وذلك بعد غيابها عن الساحة لمدة 6 سنوات؛ حيث كان آخر فيلم سينمائي شاركت فيه، هو فيلم «جيم أوفر»، بالتعاون مع الفنانة مي عزالدين.

وكانت يسرا قد اعتذرت عن مشاركتها في فيلم «أهل العيب»، وذلك بعد عدة تعديلات في السيناريو، وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التي تعرض لها الفيلم.

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