هكذا.. ظهرت ميريهان حسين في أول جلسة تصوير بعد الحكم بحبسها

نشرت الفنانة ميريهان حسين صوراً لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من أحدث جلسة تصوير لها بعد الحكم عليها بالحبس بسبب اتهامها بالقيادة تحت تأثير الكحول والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته في كمين الهرم، وتضمن الحكم حبس الضابطين اللذين كانا متواجدين في كمين الهرم، لمدة أسبوعين وذلك بتهمة سب وقذف الفنانة ميرهان حسين.

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ظهرت ميريهان في الصور بكامل أناقتها ترتدي جمسوت شامبين ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، وتنوعت التعليقات على الصور، وكان أبرزها «خسيتى أوي حبيبتي بس بجد كده زي القمر» «المعني الحقيقي للحلويات» «برنسيسه من يومك وفي كل حالتك زي القمر».

وتبدأ الفنانة ميرهان حسين خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير دورها في مسلسل «علامة استفهام»، والذي تشارك فيه ضمن البطولة النسائية أمام الفنان محمد رجب، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، يعتبر مسلسل «علامة استفهام» التعاون الثاني بين رجب وميرهان حسين بعد تعاونهما سوياً في أحداث فيلم «الخلبوص» الذي تم عرضه عام 2015.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين مسلسل «أيوب» مع مصطفى شعبان.