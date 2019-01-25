تعرف على أجر محمد رمضان بمسلسله الجديد

اضطر الفنان محمد رمضان لتخفيض أجره في مسلسل رمضان، وذلك بعد الإعلان عن وضع حد لميزانية المسلسلات وأجور الفنانين؛ ليحصل هذا العام على حوالي 18 مليون جنيه، ويعتبر الفنان محمد رمضان هو الأعلى أجراً بين النجوم؛ فتقاضى عن دوره في مسلسل «نسر الصعيد» 45 مليون جنيه.

يخوض رمضان الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «زلزال»، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

اقرئي أيضا : ريهام حجاج عن ياسمين عبدالعزيز: «مخطفتش زوجها، وإحنا مش صحاب ولا عمرنا اتقابلنا»

كما يقوم خلال الأيام الحالية محمد رمضان بتحضير دوره في فيلم «رجالة حمزة»، والذي يعتبر أول تعاون بينه وبين المخرج هادي الباجوري، بالإضافة إلى فيلم «بطل عادي»، مع المؤلف مدحت العدل، والمخرج ماندو العدل.

من ناحية أخرى، ينتظر للفنان محمد رمضان في نهاية الشهر الحالي، عرض الجزء الثاني من فيلمه الكنز بالسينمات، والذي يشارك فيه مع كل من: الفنان محمد سعد، وهند صبري، وروبي، وأحمد رزق، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

اقرئي أيضًا : بالفيديو.. لحظة استقبال نادين لبكى خبر ترشيحها للأوسكار

جدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان حقق نجاحاً كبيراً خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب طرح كليب «مافيا مافيا» على موقع يوتيوب، وأغنية «مافيا» من كلمات إسلام شندي، ومحمد الفنان، وكنكا، وألحان إسلام الأبيض، وتوزيع ديزل، وكليب الأغنية من إخراج ياسر سامي..