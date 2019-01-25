تعرف على أولى تجارب أكرم حسني المسرحية

يستعد الفنان أكرم حسني خلال الأيام الحالية لخوض أولى تجاربه المسرحية من خلال كوميديا «المدينة الفاضحة» التي يتعاون فيها مع المخرج مجدي الهواري والمؤلف حاتم حسين، ومن المقرر أن تعرض المسرحية على مسرح «كايرو شو» في النصف الثاني من عام 2019.

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استطاع أكرم أن يحقق نجاحاً كبيراً وملحوظاً في التمثيل بجانب عمله الإعلامي، وكانت أولى تجاربه الدرامية دوره في مسلسل «ريح المدام» الذي شارك مع الفنان أحمد فهمي والمخرج كريم العدل، ودوره خلال الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «الوصية» مع أحمد أمين وريم مصطفى والمخرج خالد الحلفاوي، وقدم من خلاله أولى بطولاته الدرامية، ومن المتوقع أن يحقق أكرم حسني نجاحاً كبيراً خلال تجربته المسرحية التي من المقرر أن يعرضها خلال الفترة المقبلة، وذلك لأنه يتمتع بخفة دم وموهبة في التمثيل تمكنه من الوصول لقلوب جمهوره بشكل سريع.

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جدير بالذكر أن مسرح كايرو شو يشهد خلال الأيام الحالية عرض مسرحية «3 أيام في الساحل» للفنان محمد هنيدي والمخرج مجدي الهواري والمؤلف حاتم حسين، وتمثل المسرحية عودة النشاط الفني للمسرح الخاص بعد حالة الركود التي شهدها خلال الفترة الماضية بسبب الظروف التي كانت تمر بها البلاد.