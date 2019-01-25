محمد رجب ينفرد بالملصق الدعائي لـ«علامة استفهام»

نشر الفنان محمد رجب صورةً له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام؛ ليشارك جمهوره استعداده للموسم الرمضاني المقبل، وعلق على الصورة: «مسلسل علامة استفهام رمضان ٢٠١٩ توكلنا على الله».

لاقت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهوره ومتابعيه، وكانت أبرز التعليقات: «ألف مبروك يا نجم، بالتوفيق أنت فنان مبدع وراقي وموهوب وبحب كل أعمالك أنت بجد فنان تقيل وربنا يكرمك في اللي جاي يا فنان» و«ألف مبروك يا أحسن شخصية في الدنيا كلها، أحسن مسلسل في رمضان بإذن الله، واحنا منتظرين إبداعك».

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بدأ الفنان محمد رجب تصوير مشاهده في المسلسل الأسبوع قبل الماضي، ويقدم خلال المسلسل دوراً مختلفاً عن أدواره التي سبق وقدمها من قبل.

يضم مسلسل «علامة استفهام» عدداً كبيراً من نجوم الفن، من بينهم: هيثم أحمد زكي، ميرهان حسين، عبدالرحمن أبوزهرة، إدوارد، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة «سينرجى»، وكان محمد رجب قد شن هجوماً شرساً على المنتج أحمد السبكي واتهمه بأنه السبب في فشل فيلمه الأخير «بيكيا»، بعدما منع طرحه خلال موسم العيد، لصالح فيلم آخر؛ حيث قام المنتج أحمد السبكي بحجز دور العرض من أجل فيلم «بيكيا» ووضع أفيشاته، ولم يطرحه من الأساس.