هكذا يستعد تامر حسني لـ«كل سنة وأنت طيب»

نشر الفنان تامر حسني صورة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق على الصورة: «استعدادات قوية لفيلمي الجديد.. إن شاء الله فيلم مختلف ومحطة جديدة في حياتي السينمائية، من حيث التمثيل والمضمون والصورة، مع نجوم العمل الكبار، والمخرج اللبناني العبقري سعيد الماروق».

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ظهر تامر في الصورة وهو يستعرض عضلاته ومرتدياً ملابس رياضية، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهوره ومحبيه على السوشال ميديا، وتنوعت التعليقات، وكان أبرزها: «ربنا يحميك ويوفقك يا رب، ويبعد عنك أي حاجة وحشة، ودايماً من نجاح لنجاح يا رب، وإن شاء الله الفيلم هيكسر الدنيا ويبقى أحسن فيلم في مصر والوطن العربي كله»، و«ما شاء الله عليك.. تسلم يا وحش الغناء وبرنس الوطن العربي»، و«ألف مبروووك وربنا يوفقك ويديك يلي في الخير أنا دعتلك عند الكعبه المشرفة وقلت يا رب أشوفك تاني».

وتدور أحداث فيلم «كل سنة وأنت طيب» في إطار إجتماعي رومانسي، ويجسد الفنان تامر حسني دوراً مختلفاً لم يقدمه للجمهور من قبل، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نسبة نجاح كبيرة.

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جدير بالذكر، أن الفنان تامر حسني احتفل خلال الفترة الماضية بمولد ابنه آدم من زوجته بسمة بوسيل، وكان آخر أعماله السينمائية، فيلم «البدلة»، والذي شارك فيه مع كل من: أكرم حسني، أمنية خليل، محمود البزاوي، من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج محمد جمال العدل.