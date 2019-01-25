استمعوا.. “أبو الرجالة” أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 03:55 مساءً -

طرحت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ أغنيتها الجديدة “أبو الرجالة”، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات ​أيمن بهجت قمر​، ألحان وتوزيع ​خالد عز​.

وكان من المقرر أن تطرح شيرين الأغنية في ألبومها الجديد “نساي”، والذي صدر في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، لكنها قررت تأجيلها لطرحها كأغنية منفردة.

يُذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل “خمسة ونص” إختارت شيرين، لتقديم شارة المسلسل باللهجة اللبنانية، وهو من بطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، ومعتصم النهار، وإخراج فيليب أسمر، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.