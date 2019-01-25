هروب أمل علم الدين من منزلها بسبب خلاف حاد مع جورج كلوني.. حقيقة أم إشاعة؟

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 03:55 مساءً -

بدأت شائعات الخلافات بين الممثل العالمي ​جورج كلوني​ وزوجته المحامية البريطانية من أصول لبنانية ​أمل علم الدين​ تلاحقهما منذ فترة ودائماً ما كانا ينفيانها بطريقة ما.

وجديدها ما كشف عنه موقع “RadarOnline” أن أمل هربت من منزلهما في إنكلترا إلى منزل جديد في مدينة سردينيا الإيطالية بعد شجار حاد بينهما، الأمر الذي سرعان ما نفاه كلوني مشيراً إلى أن “القصة مفبركة”.

وكان ذكر الموقع أن الثنائي سيخوضان معركة طلاق تبلغ تكلفتها ما يزيد عن 520 مليون دولار، إلا أن كلوني أعرب عن عدم رغبته بإنهاء علاقتهما من أجل الطفلين والحب الذي يكنّه لزوجته.