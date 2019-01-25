الإفراج عن طليق روبي بعفو رئاسي

رنا صلاح الدين - ال

تقرر الإفراج عن المخرج سامح عبدالعزيز، طليق الفنانة المصرية روبي، بعفو رئاسي، ضمن من تم الإفراج عنهم بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في شهر فبراير الماضي بالحكم بحبس المخرج سامح عبد العزيز 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، في قضية حيازة مواد مخدرة.

المخرج المصري تلقى التهاني من قبل عدد من أصدقائه ومن بينهم الفنان شيكو، كما أعلن الفنان خالد الصاوي عبر حسابه الخاص وكتب: «سامح عبد العزيز راجع للسينما».

وكان آخر أعمال سامح عبد العزيز هو فيلم “سوق الجمعة” الذي عرض في أغسطس الماضي، وكان من بطولة عمرو عبد الجليل وصبري فواز وريهام عبدالغفور ودلال عبدالعزيز ومحمد لطفي وأحمد فتحي وقصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط.

كما سبب المخرج فور حبسه في أزمة لصناع مسلسل «أرض النفاق»، للفنان محمد هنيدي والفنانة هنا شيحة، وقد تم الاستعانة بالمخرج محمد العدل لحل الأزمة، وتم عرض العمل في شهر رمضان الماضي.