أيتن عامر تتألق بفستان زفاف ساحر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية أيتن عامر جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

أيتن عامر ظهرت في الصورة بفستان زفاف أبيض طويل، مزين بالورود على الكتفين، بينما اختارت لها تسريحة شعر ناعمة وماكياج مناسب.

جمهور الفنانة المصرية تغزل فيها من خلال عدد كبير من التعليقات عبر حسابها الخاص، بينما تساءل الفانز عن سبب ارتدائها فستان الزفاف وإن كانت تقوم بتصوير عمل فني جديد.

الفنانة الشابة استطاعت أيضا خلال الأسابيع الماضية أن تفقد المزيد من وزنها الزائد، بعد أن اتبعت حمية غذائية، بينما لم تستعد رشاقتها المعتادة بعد أن رزقت بطفلها الثاني يوسف.

أيتن تشارك الفنان المصري مصطفى خاطر بطولة مسلسل «طلقة حظ»، والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، والعمل من إخراج أحمد خالد أمين.

وكانت أيتن عامر، قد شاركت فى موسم رمضان الماضى، فى مسلسل “أيوب”، للنجم مصطفى شعبان وجسدت دور شقيقته خلال الأحداث وحققت نجاحاً جماهيرياً بشخصية “سماح” والعمل إخراج أحمد صالح وتأليف محمد سيد بشير انتاج سينرجى.