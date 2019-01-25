نوال الكويتية تتألق بالزي العماني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

سافرت الفنانة نوال الكويتية إلى عمان لإحياء حفل غنائي هناك بدار الأوبرا السلطانية.

نوال شاركت جمهورها بمجموعة صور من كواليس الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها مرتدية الزي العماني المميز.

الفنانة الكويتية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: ” حلوة عمان يابلادي الغالية #عمان #دار _ الأوبرا_ السلطانية”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها بشدة.

وكانت نوال الكويتية قد طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم “دام”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

الفنانة الكويتية روّجت لأغنيتها الجديدة بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بلوك جديد، حيث أطلت بشعر قصير وبتسريحة مختلفة، كما ارتدت بنطلون جينز ضيق مع كنزة وسترة من الفرو الأزرق.

نوال أكملت إطلالتها بماكياج ثقيل، ومجوهرات رقيقة، وحملت جيتار كتب عليه اسم أغنيتها الجديدة باللغة الإنجليزية “Dam”.

وأغنية “دام” من كلمات واحد، وألحان : مشعل العروج، وتوزيع : بدر كرم وإسماعيل تونش بلاك، وتوزيع ديجيتال: شركة قنوات.

وفي نفس السياق، تعكف نوال الكويتية حاليًا، على التحضير لألبومها الجديد المقرر أن تطرحه عام 2019 وتتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين.