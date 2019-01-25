زينة تتنزه على شاطئ بيروت برفقة شقيقتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تتواجد الفنانة المصرية زينة في بيروت لالتزامها بارتباطات فنية هناك، كما قررت أن تحول رحلتها العملية إلى استجمام أيضا.

زينة شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، في صور لها من هناك، حيث كانت تستمتع بشاطئ بيروت، واختارت لها جيب قصير وملابس كاجوال.

ظهر مع زينة في الصور شقيقتها ياسمين رضا، مصممة الملابس، كما كان معهما الفنان الشاب محمد سلام، وأبدى الجمهور إعجابه الشديد باللقطات التي جمعتهما.

الفنانة المصرية تعاقدت على بطولة فيلم الفنان تامر حسني الجديد والذي لم يستقر على اسم نهائي له، حيث تم تغييره أكثر من مرة، ويشارك ببطولته خالد الصاوي.

زينة لم تقرر حتى الآن موقفها من دراما رمضان المقبل، ويبدو أنها ستتخلف عنها، بعد أن نافست العام الماضي من خلال مسلسل «ممنوع الاقتراب والتصوير»، مع فتحي عبدالوهاب ونسرين أمين.

زينة تواجه حاليا مشكلات قضائية هي وشقيقتها مع أسرة امريكية، ويتبادل كل منهما الاتهامات، حيث اتهمت الأسرة زينة وشقيقتها بالاعتداء على طفلتهما، بينما قالت زينة إن والد الطفلة هتك عرض أختها.