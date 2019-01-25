المخرجة نادين لبكي.. رحلة نجاح تُوّجت بترشيح للأوسكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ممثلة ومخرجة وصانعة أفلام.. كلها مواهب اجتمعت في اللبنانية نادين لبكي التي درست الإعلام بجامعة القديس يوسف في بيروت، وحصد فيلم تخرجها "11 شارع باستير" جائزة أفضل فيلم قصير في حفل السينما العربية بالمعهد العربي العالمي بباريس عام 1997.

ولدت نادين لبكي، ذات الـ44 عاما، في مدينة بعبدات بلبنان في 18 فبراير/شباط عام 1974، وتعد من أشهر مخرجات الفيديو كليب العربيات، بدأت حياتها بإخراج فيديوهات للأغاني قبل توجهها نحو الإخراج والتمثيل وكتابة السيناريو، حيث أخرجت في بداية التسعينيات فيديوهات لفنانين ومطربين عدة أشهرهم نانسي عجرم وباسكال مشعلاني.

وفي عام 2007 حضرت مهرجان كان السينمائي الدولي عن فيلمها "سكر بنات"، وشاركت كممثلة لأول مرة من خلال فيلم "البوسطة" عام 2006.





وسطع نجم "لبكي" عندما أخرجت أول أغاني نانسي عجرم "أخاصمك آه" في 2002 التي لاقت نجاحا كبيرا، بالإضافة إلى عدد كبير من الكليبات لمجموعة كبيرة من النجوم مثل كارول سماحة، ونوال الزغبي، وماجدة الرومي، واقترن اسمها بالأعمال الناجحة والمميزة.

وفي عام 2007 حضرت مهرجان "كان" السينمائي الدولي لكتابة فيلم "سكر بنات"، الذي يعد أول فيلم سينمائي طويل لها، كما لعبت فيه دور البطولة، ولاقى الفيلم نجاحا تجاريا كبيرا في صيف العام نفسه، حيث تم بيعه في جميع أنحاء العالم، وحصد جوائز مهمة في عدة مهرجانات حول العالم، حيث جعلها تتلقى الكثير من الإشادة كممثلة ومخرجة على حد سواء، ووضعها في قائمة أفضل 10 مخرجين في مهرجان "صندانس" السينمائي، وفي عام 2008 منحتها وزارة الثقافة والإعلام الفرنسية شارة فارس وسام الفنون والآداب.



وفي عام 2010 أخرجت لبكي ولعبت دور البطولة في ثاني عمل لها "وهلأ لوين؟" وتم عرض الفيلم لأول مرة بمهرجان "كان" السينمائي في فئة "Un Certain Regard" وحقق نجاحا محليا ودوليا، حيث سجل رقما قياسيا بين الأفلام اللبنانية، إذ شاهده خلال الأيام الـ4 الأولى لعرضه أكثر من 21 ألف مشاهد، كما نال جائزة اختيار الجمهور بمهرجان "تورنتو" السينمائي الدولي، وحصد أيضا العديد من الجوائز الأخرى في المهرجانات حول العالم مثل مهرجان سان سيباستيان الدولي ومهرجان ستوكهولم السينمائي، وتم أيضا ترشيح الفيلم لجائزة أفضل فيلم أجنبي باختيار النقاد في لوس أنجلوس.

وفي عام 2016 أعلنت لبكي أنها تجهز فيلمها الثالث "كفر ناحوم"، وفي عام 2018 أنتج الفيلم وتم اختياره للتنافس على جائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان "كان السينمائي".

وفي 22 يناير/كانون الثاني 2019 أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن الترشيحات النهائية لحفل جوائز الأوسكار الـ91، وأعلن رسمياً عن ترشيح نادين لبكي وفيلمها "كفر ناحوم" لفئة أفضل فيلم أجنبي.



