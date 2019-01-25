دانييلا رحمة وباسل خياط معًا من جديد؟

بعد نجاحها في مسلسل “تانغو”، تتحضر مقدمة البرامج والممثلة دانييلا رحمة لخوض تجربة درامية جديدة مع شركة ايغل فيلمز.

واكدت دانييلا حضورها في رمضان 2019 خلال لقائها مع مجلة “سول” بالعربية، حيث اشارت الى انها ستشارك في رمضان مع شركة Eagle Films والتفاصيل سيتم الإعلان عنها قريبًا.

ورداً على سؤال ألا تخاف من تكرار الثنائية مع النجم باسل خيّاط بعد “تانغو” فالجمهور ربما لم يشتَق ليراهما معاً من جديد؟ قالت “على العكس”. وتابعت ان الجمهور ينتظرهما معاً مجدداً معتبرة ان الناس أحبوا ثنائيتهما كثيراً، وتعتقد أنهم ينتظرون تكرارها لأنّها ثنائية غير مستهلكة.

وشددت دانييلا الى انها تتشرف بالوقوف إلى جانب ممثل كبير ونجم بحجم باسل خياط، فالعمل معه إضافة.

نذكر ان دانييلا شاركت في بطولة مسلسل “تانغو” الى جانب نخبة من النجوم وهم باسل خياط، باسم مغنية، دانا مارديني، يوسف حداد، طلال الجردي، سميرة بارودي، فرح بيطار وغيرهم، كتابة إياد أبو الشامات، اخراج رامي حنا وانتاج ايغل فيلم. وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً.

فهل ستلتقي دانييلا وباسل مرة جديدة في رمضان 2019؟ وهل سيحافظان على النجاح الذي حققاه في “تانغو”؟