كريس براون يقاضي المرأة التي اتهمته بالاغتصاب

كشف محامي المغني كريس براون إن موكله رفع دعوى تشهير بعد أن اتهمته امرأة بالاغتصاب في باريس.

ونفى براون (29 عامًا) الاتهامات. وتم الإفراج عنه بعد أن احتجزته الشرطة لليلة واحدة دون توجيه اتهامات رسمية له.

وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على المغني الأميركي كريس براون وشخصين آخرين في باريس يوم الاثنين للاشتباه في ارتكابهم جريمة اغتصاب.

وانفردت مجلة “كلوزر” بنشر خبر القاء القبض على براون والشخصين الآخرين، بعدما زعمت امرأة عمرها 24 عامًا أنها تعرضت للاغتصاب في الجناح الذي يقيم فيه براون بفندق ماندرين أورينتال ليل 15 كانون الثاني/يناير. وذكرت المجلة أن المرأة قالت إنها التقت بالرجال في حانة بباريس في مساء ذلك اليوم.

نشير ان براون البالغ من العمر 29 عاماً سبق ان واجه مشكلات قضائية منها الاعتداء على المغنية ريانا عام 2009 حيث أقر “براون”حينها بالذنب في الاعتداء على صديقته في واقعة تصدرت عناوين الأخبار حول العالم عندما نشرت صورة ظهرت فيها بوجه مليء بالكدمات.

كما ألقي القبض على براون في لوس انجلوس عام 2016 بعدما قالت امرأة أنه صوب سلاحا ناريا نحوها. ونفى براون ذلك.