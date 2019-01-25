روزانا اليامي تفتحُ النّار على الفاشينيستا الكويتيّة "أم ريان".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربتْ الإعلاميّة السعوديّة، روزانا اليامي، عن استيائها الشّديد، ممّا فعلته الفاشينيستا الكويتيّة، فينيسيا، المعروفة باسم "أم ريان"، وهو قيامها بتصوير فيديو لها، أثناء إبلاغها ابنها بوفاة جدته "والدتها"، ما تسبّب في حزنه وبكائه، مؤكّدة، أنّ هذا الفعل هو متاجرة بابنها، من أجل الشّهرة فقط، دون مراعاة شعوره.

وقالت روزانا، في مقطع فيديو، عبر "سناب شات": "شوفتوا هادي الفاشينيستا المقيمة بالكويت المجنونة والله العظيم مجنونه يعني جايها خبر وفاة وولدها قاعد يبكي وهي بتصور بالجوال يعني لا في قلبها رحمة على ولدها ولا في قلبها حزن على الي مات عندها مادري مامتها ولا مش عارفه مين".

وتابعتْ: "حاجة يعني استغفر الله.. الله يبعد عنا شر قساوة القلب.. أعوذ بالله الله يجعل قلوبنا حنونة ورحمة.. وانا ماعرف متى راح يبطلوا يتاجروا بالأطفال ويتاجروا بأولادهم في السوشال ميديا".

وأضافتْ: "المفروض يحترموا قوانين حماية الطفل ومايتاجروا بالأطفال في السوشال ميديا ولا يستخدموهم ولا يستغلوا طفولتهم حرام".

واختتمتْ حديثها، قائلة: "شي ء محزن.. يعني هادول الي نطلق عليهم عبيد الشهرة.. يعني يستغلوا عيالهم عشان ينشهروا.. وانا بتمنى من الجهات المعنية سواد في السعوديه أو الكويت او الخليج كله تضع حد اهدول الأشخاص الي يستغلون الأطفال في السوشال ميديا ".

ووصف متابعو "فينيسيا"، ما قامتْ به، بأنّه "متاجرة بمشاعر الطفل"، من أجل زيادة عدد متابعيها، وإثارة الجدل، لتحقيق المزيد من الشّهرة.

وظهرتْ فينيسيا، في الفيديو الذي جرى تداوله بين النّشطاء، وهي تخبر ابنها بوفاة جدّته؛ ما دفع الطفل إلى البكاء بشدّة متأثرًا، ثمّ قامت باحتضانه، دون إيقاف التّصوير.