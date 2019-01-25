عائلة سمير غانم بصورة واحدة  في عيد ميلاد دلال عبد العزيز 

حرصت عائلة الفنان سمير غانم دنيا وإيمي وأزواجهما على إلتقاط صورة معا أثناء الأحتفال بعيد ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز بأحد الفنادق وقد حشر الحفل مجموعة من الفنانيين منهم يسرا ومصطفى فهمي وبوسي شلبي وليلى علوي وقد لوحظ في عيد الميلاد زيادة وزن دنيا بشكل ملحوظ في حين تمتعت إيمي برشاقة غير عادية قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - دلال عبد العزيز وميرفت أمين تجتمعان في فيلم "أعز الولد" - دلال عبد العزيز سعيدة لمشاركة ميرفت أمين فيلم "أعز الولد"

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