سهر الصايغ تتمرّد على بيئتها في "حارة أم عبدالله"

القاهرة - سارة عبدالستار كشفت الفنانة سهر الصايغ عن سعادتها بالاشتراك في فيلم "حارة أم عبدالله" مع الفنانة لوسي. وقالت سهر الصايغ، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل": "أقوم في هذا العمل بابنة الفنانة لوسي والتي تحاول التمرد على بيئتها الشعبية، وتقع في العديد من المشاكل وتنقذها منها أمها، وحينها تقتنع بأن والدتها على حق، وهناك تفاصيل مثيرة متعلقة بالشخصية تنكشف مع الأحداث". فيلم "حارة أم عبدالله" بطولة لوسي وسامي مغاوري وأحمد صيام ومحمد عادل وسهر الصايغ وحنان سليمان وناهد رشدي، ومن تأليف محمد جمال وإخراج أحمد البابلي قد يهمك أيضاً "تفاحة حواء" فيلم جديد تهديه شاشة قناة "سينما" سهر الصايغ تستأنف تصوير مشاهدها في " خط ساخن"

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