شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد يوسف شاهين.. رفض تصوير أغنية لأم كلثوم قائلا :شوفى حمار يعملهالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الذكرى 93 لميلاد المخرج يوسف شاهين، الذى ولد فى محافظة الإسكندرية يوم 25 يناير عام 1926 لأب لبنانى لبنانى من مدينة زحلة شرق لبنان، وأم من أصول يونانية هاجرت أسرتها إلى مصر، بدأ دراسته فى كلية "سان مارك" الفرنسية، ومنها إلى كلية فيكتوريا الإنجليزية، ثم سافر إلى الولايات المتحدة لدراسة الفنون التمثيلية بكلية "مسرح باسادينا" بكاليفورنيا.

عاد يوسف شاهين إلى مصر، ليقابل المصور السينمائى أورفانيللى، الذى ساعده بالدخول فى العمل بصناعة الأفلام، ثم يقدم أول فيلم له عام 1950 هو فيلم "بابا أمين" ثم فيلم "ابن النيل"، واستطاع من خلاله أن يشارك به فى مهرجان "كان" السينمائى الدولى، بينما كان أول ظهور له كممثل فى فيلم "إسماعيل ياسين فى الطيران"، وكانت جملته الشهيرة فى الفيلم: "هايل يا سُمعة.. كمان مرّة.. عايز ضرب واقعى."

قدم شاهين على مدار تاريخه 37 فيلما سينمائيا، لعل أبرزها صراع فى الوادى، صراع فى المينا، باب الحديد، بياع الخواتم، الناصر صلاح الدين، عودة الابن الضال، إسكندرية ليه، إسكندرية كمان وكمان، المصير، المهاجر، سكون حنصور، إسكندرية نيويورك وهى فوضى، الذى كانت آخر أعماله فى السينما، كما أخرج 5 أفلام قصيرة هى كلها خطوة، القاهرة منورة بأهلها، انطلاق، سلوى وعيد الميرون.

لعل من أبرز مواقف يوسف شاهين، ما حدث معه مع كوكب الشرق أم كلثوم، حيث روى فى أحد لقاءاته التلفزيونية النادرة على التلفزيون المصرى، حيث قال: "فوجئت فى أحد الأيام بأن البلد كلها بتدور عليا والدنيا مقلوبة، وأبلغنى وكيل وزارة الثقافة بأن الست عاوزانى، فأجبته متعجبا (عوزانى أنا) وبالفعل ذهبت إلى فيلتها بحى الزمالك وانتظرت لأكثر من 20 دقيقة.

وكشف المخرج العالمي، بأنه ذهب إلى فيلا أم كلثوم بحي الزمالك، وانتظر لأكثر من 20 دقيقة، وشرب "فنجانين" قهوة، وبعدها دخلت وقالت لى: "أنا اخترتك تعملى الأغنية الجديدة"، موضحا "وقتها كنت نلت وسام الجمهورية من الرئيس جمال عبد الناصر"، وأخبرتنى أن هذه الأغنية ستعرض فى التليفزيون، فقلت لها أنه شرف عظيم له، لكن أسمع كلمات الأغنية مسبقًا، فطلبت فنجانا آخر من القهوة، مضيفا أن أم كلثوم كان دمها خفيف جدًا.

وتابع شاهين: "لقيتها بتسمعنى أغنية (طوف وشوف) وبتقولى كلماتها المصانع لعلطت وحاجات غريبة، فسكت وقالتلى مالك، قولتلها انتى عاوزانى أعملك إيه، ده أى (حمار) يعملهالك، لترد عليا (يا ابن المجنونة.. عندهم حق انت باين عليك مرووش خمسه قولتلها لأ مرووش جدا، عاوزانى أعمل أغنية عن شجرة ومصنع، أغنية مفيهاش خيال"، موضحا أنه رفض تصوير الأغنية.

حصل شاهين على العديد من الجوائز، منها التانيت الذهبية من أيام قرطاج السينمائية عن فيلم "الاختيار" عام 1970، الدب الفضى من مهرجان برلين السينمائى عن فيلم "إسكندرية ليه؟" عام 1979، أفضل تصوير من مهرجان القاهرة السينمائى عن فيلم "إسكندرية كمان وكمان" عام 1989، جائزة مهرجان أميان السينمائى الدولى عن فيلم المصير عام 1997 وأيضا الإنجاز العام من مهرجان كان السينمائى عن نفس الفيلم وفى نفس العام، جائزة "فرنسوا كاليه" من مهرجان كان السينمائي عن فيلم الآخر عام 1999، وجائزة اليونيسكو من مهرجان فينيسيا السينمائى عن فيلم «11/9/2001» عام 2003.