شكرا لقرائتكم خبر عن "Resident Evil" من لعبة إلى فيلم ومسلسل عبر "نتفليكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية البدء فى تحويل لعبة Resident Evil، الى مسلسل تلفزيونى جديد بعد النجاح الكبير الذى حظيت به اللعبة وسلسلة الأفلام التى بدء عرضها فى 2002 وحتى عام 2016 على مدار 6 أجزاء.

المسلسل الجديد سيكون موسم واحد ومن المقرر أن يشمل 10 حلقات، يتبع نفس نمط سلسلة الأفلام فى المغامرات والمجسمات والفيروس الذى دمر الكوكب، ولم يتم الكشف عن طاقم العمل الذى سيقوم ببطولة المسلسل حتى الان.



Resident Evil

وأعلن الكاتب جورج رسو، مؤخراً الانتهاء من كتابة سيناريو الجزء الجديد من فيلم الرعب الشهير Resident Evil، الذى سيأتى بعنوان Resident Evil VII: Biohazard.

دارت أحداث الجزء الأخير من سلسلة الأفلام حول استمرار "أليس" فى القتال إلى جانب حركة المقاومة فى المعركة المستمرة ضد مؤسسة المظلة التى عدلتها جينيا منذ البداية محاولة الهروب من الموت المحقق، وإنقاذ من معها، قبل أن تتصاعد الأحداث عندما تجد نفسها تحارب فى أكثر من جهة وعليها الفوز، خاصة بعد اكتشافها للسبب الرئيسى وراء تحول الأشخاص إلى الأحياء الأموات.