شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مصطفى خاطر يصور "طلقة حظ" بسينما أوديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم مصطفى خاطر مشاهده فى مسلسل "طلقة حظ" اليوم الجمعة بسينما اوديون فى وسط البلد، حيث انطلق التصوير منذ أسبوعين فى الديكور الرئيسى للعمل بأحد المنازل فى مدينة الإنتاج الإعلامى. وتجمع المشاهد بين خاطر والفنانة آيتن عامروحسنى شتا وآخرين من النجوم داخل السينما فى إطار كوميدى، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يوم واحد وينتقل مصطفى خاطر لديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية ضمن الأحداث. "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة آيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، ايمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.

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