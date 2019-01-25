شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير الجزء التاسع من Fast & Furious الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتظار طويل منذ طرح الجزء الثامن فى إبريل عام 2017، كشف الممثل العالمى فان ديزل عن الموعد الرسمى لبدء تصوير الجزء التاسع والجديد من سلسلة أفلام Fast & Furious التى سيبدأ تصويره فى شهر فبراير المقبل.

ونشر فان ديزل فيديو له عبر حسابه الشخصى ظهر فيه الممثلة ميشيل رودريجيز، الذان كشفا عن بدء تصوير أولى مشاهد الجزء التاسع من السلسلة فى لندن الشهر المقبل.

ومن المقرر ان ينتهى التصوير على نهاية العام الجارى، على ان يطرح الجزء الجديد عام 2020 بحسب ما صرح القائمون على الفيلم مسبقاً، ومن المرجح ان يتم تصوير بعض مشاهد الجزء الجديد فى قارة افريقيا بحسب ما كشف ديزل.

ولم يتم الكشف حتى الان عن مشاركة دواين جونسون وجايسون ستاثام فى الجزء الجديد، لانشغالهم بتصوير فيلمها الجديد HOBBS & SHOW المقرر طرحه هذا العام فى دور العرض العالمية.

وحقق الجزء الاخير من سلسلة Fast & Furious حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم.

ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجان وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray