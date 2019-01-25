الممثلة ميار الغيطي توجه رسالة مؤثرة لوالدها بعد الحُكم بسجنه

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 02:25 مساءً -

مؤخرا صدر حكم بحبس مقدم البرامج ​محمد الغيطي​ لمدة عام مع كفالة وصلت إلى 1000 جنيه، وذلك بعد اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور بسبب إحدى المقابلات التي أجريت معه.

بدورها ابنته الممثلة ميار الغيطي نشرت على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورتها مع والدها وشقيقتها مي وقالت إن والدها لم يخبرها كيف تعيش لكنه جعلها تشاهده كيف يعيش حياته لتتعلم منه كل شيء.



أضافت لتؤكد فخرها بوالدها وبكل ما يفعله، موجهة شكرها لكل من اتصل وسأل عنه.

اختتمت ميار كلامها مؤكدة أن والدها معهم في المنزل ولم يقبض عليه أو يحبس حتى لا تنتشر الشائعات.