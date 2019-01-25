شاهدوا.. بريطانية تعقد قرانها على “لحافها” المفضّل!

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كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 02:25 مساءً -
في حدث غريب من نوعه، تستعد باسكال سيلليك إحدى ساكنات مدينة ديفون البريطانية لعقد قرانها على لحافها المفضّل، إذ تعتبره الأقرب الى قلبها، وقد شاركها اللحظات الجميلة والصعبة.
وأكدت سيلليك أنّها تحب ملمس البطانية الناعم، ودعت الناس ليشهدوا على عقد قرانها على لحافها المفضّل.
وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، ستعقد مراسم الزفاف في العاشر من شهر شباط/فبراير المقبل، على أن ترتدي العروس قميص نوم وروب وشبشب ريش.
ونصحت سيلليك الضيوف بالحضور بالبيجامات وقمصان النوم، وجلب دببة تيدي وزجاجات من الماء الدافئ معهم.
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