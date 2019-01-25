كريس براون يرفع دعوى ضدّ هذه المرأة.. والسبب؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعلن محامي المغني الأميركي العالمي كريس براون أن موكّله رفع دعوى تشهير بعد أن اتهمته فتاة تبلغ 24 عاماً بالاغتصاب في باريس. ونفى براون (29 عاما) الاتهامات. وتم الإفراج عنه هذا الأسبوع بعد أن احتجزته الشرطة لليلة واحدة بدون توجيه اتهامات رسمية له.
وقال المحامي رفاييل شيش لـ “رويترز”: “رفع كريس براون دعوى أمام المدعي العام في باريس ضدّ الاتهامات المسيئة للسمعة ليتسنى فتح تحقيق في الأمر وبالأخص ليتم تسليط الضوء على الملابسات التي دفعت تلك الشابة لرفع دعوى ضده والتحقق من دوافعها”.
وأضاف المحامي: “كريس براون يؤكد أنه لم تكن هناك علاقة جنسية بالمدعية”. وكانت مجلة “كلوزر” أول من أورد نبأ القبض على براون وحارسه الشخصي وصديق له بعدما زعمت امرأة أنها تعرضت للاغتصاب في الجناح الذي يقيم فيه براون بفندق ماندرين أورينتال مساء 15 كانون الثاني الجاري.
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