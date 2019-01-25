رسالة خاصة من سلمى حايك إلى نادين لبكي

متابعة الخليج 365: بلفتة مميزة، هنأت الممثلة المكسيكية من أصل لبناني سلمى حايك، المخرجة نادين لبكي، على ترشيح فيلمها كفرناحوم لجائزة الأوسكار.

ووجّهت الممثلة العالمية رسالة إلى المخرجة اللبنانية عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، من خلال نشرها صورة نادين لبكي مع تعليق: “أنت تعلمين أنني من المعجبين بأعمالك الفنية …أنا سعيدة للغاية لحصولك أخيراً على تقدير عالمي لفيلمك المذهل”.

وأضافت باللغة الإسبانية: “تهانينا لنادين لبكي على كونها أول مخرجة لبنانية رشحت لجائزة الأوسكار”.

يذكر أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أعلنت الثلاثاء، عن دخول الفيلم اللبناني كفرناحوم في القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.