راغب علامة في حفلتين استثنائيتين

يستعدّ السوبرستار راغب علامة لإحياء حفلتين فنيتين في الأيام المقبلة، حيث سيعتلي مسرح المجاز في الشارقة، بتاريخ 8 شباط فبراير القادم ليقدم للجمهور مجموعة من إبداعاته الفنية القديمة والجديدة، ضمن سهرة فنية مميزة في عالم الأغنية العربية.

ثم يسافر “علامة” الى الارن يلتقي محبيه ليلة عيد الحب بحفلة فنية سيحييها في العاصمة عمّان في فندق شيراتون عمّان – الاردن بتاريخ 14 شباط/فبراير المقبل.

نذكر آخر اعمال السوبرستار “ردّلي كلماتي” التي اطلقها على طريقة الفيديو الكليب. الاغنية، التي كتب كلماتها الشاعر طوني أبي كرم، ولحنها محمود عيد، ووزعها ناصر الأسعد، تحقق نجاحاً كبيراً منذ طرحها.