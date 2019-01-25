حذاء ارتدته ميغان ماركل لسنواتٍ طويلة.. مثاليّ رغم بساطته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سلّطتْ دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، الضّوء على العديد من العلامات التّجاريّة للأزياء، منذ أنْ انضمّتْ رسميًا، إلى العائلة المالكة، إلا أنّ إحدى العلامات التجاريّة، الخاصّة بالأحذية، كانت هي المفضّلة لدى ميغان ماركل.

ارتدتْ ميغان، حذاءً "Birdies" لسنوات، وهو حذاءٌ جلديّ عصريّ، وعمليّ في أكثر من مناسبة، وظهرتْ، وهي ترتديه في نزهة لها مع الأمير هاري في نيوزيلندا، خلال تشرين الأول/اكتوبر، ويبلغ سعره حوالي 120 دولارًا.

وفي مقابلةٍ لـ ماريسا شاركي، مؤسّس، ورئيس العلامة التجاريّة "Birdies"، مع مجلة بيبول الأمريكيّة قالت: "نحن علامة تجاريّة جديدة نسبيًا، وقد خرجتْ منذ أربع سنوات. في البداية، كانت ميغان واحدة من أوائل المشاهير، الذين ارتدوا علامتنا التجاريّة، وكان هذا قبل وقت طويل من لقائها مع هاري، وهي لم تكن مشهورة تقريبًا"

وأضافت شاركي، أنّ ماركة الأحذية، التي تتّخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، أرسلتْ لـ ميغان زوجًا من الأحذية، وبدأتْ في ارتدائها، وكان ذلك قبل أنْ تتزوّج من أكثر العائلات شهرة في العالم، واستمرّوا بعد ذلك، في إرسال المزيد لها.

وتقول شاركي، إنّ أحذيتهم مثالية لميغان، خصوصًا، وأنّها ستصبح أمًا عمّا قريب، حيث جرى تصميم النِّعال، الخاصّة، بهم من أجل النّساء المشغولات، اللواتي يعملن، ويحملن مسؤوليّة أطفالهنّ.