شيماء سيف تكشف عن إدمانها للعبة "أتاري" في "أنا وبنتي"

كشفت الفنانة شيماء سيف، أنها كانت مدمنة لعب "أتاري"، قبل ظهور عالم مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، إلى جانب هوايتها في عمل "ألبومات الأغاني"، مشيرة إلى أن ذلك لم يشغلها مطلقًا عن الجلوس مع أهلها وأصدقائها والتواصل مع الآخرين خلاف الآن وبعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي استحوذت على وقت الجميع.

وأضافت شيماء خلال حوارها مع الفنان شريف منير وابنته أسماء في برنامج "أنا وبنتي"، المذاع عبر فضائية "on e"، قائلة، "قنبلة أتاري .. مكنتش بعمل حاجة في حياتي والله غير أني بفضل قاعدة على الأتاري أو أني أعمل ألبومات وأكتب الأغاني وأروح لعمو بتاع الأغاني ومعايا 14 أغنية البداية هادية والنهاية تيتنك والجو دا".

وتابعت شيماء سيف،: "أنا مدمنة سوشيال ميديا وزوجي أيضًا.. وماما كانت بتزهق مني من كتر انشغالي بالموبايل لحد ما اتعلمت هى الدخول على الإنترنت".

واستعرض البرنامج فيديو يظهر موقفًا طريفًا بين شيماء سيف وزوجها عندما قامت بالصراخ فى وجهه فجأة.. الأمر الذي أفزعه".

وأكد الإعلامي شريف مدكور الذي شاركها الحوار، أن ظهور مواقع التواصل الاجتماعي لم تغير كثيرًا في حياته، موضحًا أن لديه نهم للقراءة ومازال محافظ على ذلك حتى الآن.

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