رسالة حسن الرداد إلى محمد رمضان بعد أغنية "نمبر وان"

عقب الفنان حسن الرداد، على أغنية "نمبر وان"، للفنان محمد رمضان، قائلًا، "الأغنية حلوة جدًا، وأداء محمد رمضان كان حلو، ومخرجها حسام الحسيني صديقي".

وأجاب على سؤال الحلقة الأولى من برنامج "تحت السيطرة"، المذاع عبر فضائية "النهار"، بشأن اختيار وصف لـ"رمضان"، قائلًا، "هو فنان جيد ولكن خف اللعب شوية".

وأشار إلى أن المنافسة في السباق الرمضاني، تتحدد وفقًا لعدة تصنيفات، فلا يمكن مقارنة أفضل ممثل كوميدي بأفضل ممثل تراجيدي، وكذلك مسلسل كوميدي بآخر تراجيدي.

وطرح محمد رمضان مؤخرًا، عددًا من الأغاني التي أثارت الجدل حوله، وانتقدها العديد من الجمهور متهمه بالغرور والتكبر، منها أغنية "نمبر وان"، و"أنا الملك"، وآخرهم "مافيا"، ردًا على كليب الفنانة بشرى "كوبرا".

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