حسن الرداد يبكي على الهواء بعد رسالة والدته له

فاجأت الإعلامية أروى، مُقدمة برنامج "تحت السيطرة"، والمذاع عبر قناة "النهار"، الفنان حسن الرداد على الهواء، برسالة صوتية وفيديو إهداء له من قبل دلال عبد العزيز، ووالدته.

وقالت والدة حسن الرداد، خلال فيديو مصور، "وصية لحسن إنه يتمسك بأخلاقه العالية لأنه شهم وجدع طول عمره"، حيث دخل الفنان في نوبة بكاء على الهواء بعد رسالة والدته، قائلًا، "أول مرة في حياتي أدمع في برنامج".



وقالت دلال عبد العزيز، "أتمنى لحسن وإيمى حياة زوجية سعيدة مستقرة، ودائمًا بدعيلهم ربنا يكفيهم شر ولاد الحرام"

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