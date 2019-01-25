شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يقدم عرضين "ماتينيه وسواريه" يوميا لـ "3 أيام فى الساحل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفنان محمد هنيدى عرض حفلين "ماتينيه وسواريه" من مسرحيته "3 أيام فى الساحل" يوميًا، بعد الإقبال الجماهيرى الكبير على العرض المسرحى الذى يعود به نجم الكوميديا إلى خشبة المسرح بعد غياب طويل، رافعًا شعار كامل العدد.

ويعد النجم محمد هنيدى هو أول فنان يعرض مسرحيته "ماتينيه وسواريه" بعد مسرحية "مدرسة المشاغبين"، والتى تم عرضها لمدة شهر في بيروت، بسبب النجاح التى حققته عند عرضها فى 16 مايو 1973.

مسرحية "3 أيام فى الساحل" بطولة النجم محمد هنيدى وإخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين، ويشارك فى ببطولته كل من الفنان الكوميدى بيومى فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحى.