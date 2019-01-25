شكرا لقرائتكم خبر عن للكبار فقط.. تريلر وبوستر جديدان لفيلم The Beach Bum والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Anonymous Content، عن تريلر وبوسترجديد لفيلم الكوميديا The Beach Bum، المقرر طرحه فى 29 مارس 2019. ويدور فيلم الكوميديا حول رجل قاتل متمرد يدعى "موندوج" يعيش الحياة بمبادئه الخاصة، وتم تصنيف الفيلم "كوميدى للكبار فقط".

The Beach Bum الفيلم بطولة ماثيو ماكونهى، المغنى العالمى سنوب دو جوزاك إيفرون وجونا هيل وايسلا فيشر، ومن إخراج وتأليف هارمونى كورينى.

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