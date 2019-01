شكرا لقرائتكم خبر عن الجديد فى السينما.. نيكول كيدمان تسيطر على أفلام أجازة نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع حلول نهاية الأسبوع يسعى الكثير للبحث عن الأفلام الجديدة التى تعرض فى السينمات، وإذا كنت ترغب فى أن تبدأ الويك أند بحضور فيلم جديد، نقدم لك فى هذا التقرير آخر أفلام بدأت دور السينما المصرية المختلفة فى عرضها هذا الأسبوع مع "التريلر" الخاص بالفيلم.



نيكول كيدمان

تتألق نجمة هوليوود، نيكول كيدمان، التى يعرض لها 3 أفلام حالياً فى السينما، كان أحدثها فيلم السيرة الذاتية On the Basis of Sex وفيلم Destroyer الذى غيرت فيه من شكلها تماماً حتى كاد محبوها ألا يتعرفوا عليها، إلى جانب استمرار عرض فيلم Aquaman فى دور العرض المصرية، والذى تشارك نيكول فى بطولته ايضاً، وتنوعت الأفلام المعروضة فى السينما حديثاً هذا الأسبوع بين السيرة الذاتية، الدراما والأكشن والرسوم المتحركة، وتستمر السينمات المختلفة فى عرض أفلام بدأتها الأسبوع الماضى مثل قرمط بيتقرمط، Glass، Vox Lux،و Zoe، وجاء الجديد فى السينما هذا الأسبوع كالتالى:



On the Basis of Sex





1- On the Basis of Sex

يحكى الفيلم عن السيرة الذاتية والقصة الحقيقية لـ"روث بادر جينسبرج"، وصراعها للمطالبة بالمساواة فى الحقوق، والعقبات التى واجهتها وتمكنت من التغلب عليها كى تصبح قاضية فى المحكمة العُليا بالولايات المتحدة الأمريكية، والفيلم من بطولة فيليستى جونز، نيكول كيدمان، أرمى هامر، فرانسيس اكس مكارثى.



Destroyer





2- Destroyerتدور أحداث الفيلم الجريمة الدرامى حول محققة شرطة تُدعى إيرين بيل، والتى تعيد التواصل مع أشخاص من الماضى عندما كانت تعمل متخفية، لتجد حلول تعطيها السلام بسبب ماضيها الذي يطاردها بعد سنوات من تسللها إلى عصابة متخفية فى عملية كانت لها عواقب مدمّرة، وبطولة نيكول كيدمان، توبى كيبيل ،برادلى ويتفورد، سكوت مكنايرى.



How to Train Your Dragon- The Hidden World





3- How to Train Your Dragon: The Hidden Worldفيلم الرسوم المتحركة يكمل سلسلة فيلم How to Train Your Dragon، ويحكى الجزء الجديد عن الوقت الذى يحقق فيه "هيكوب" حلمه بإنشاء يوتوبيا للتنانين تنعم بالسلام، لكن عليه أن يسعى إلى "العالم المخفى"، وهو يوتوبيا التنين السرية قبل أن يجده طاغية مستأجر اسمه غريميل أولاً، ويصبح على كل من التنين والفارس اتخاذ قرارات مستحيلة لإنقاذ سلالتهم.