محمد سلامة مخرجًا لمسلسل عمرو يوسف في رمضان المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقد المخرج محمد سلامة مع شركة "فنون مصر" للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، على إخراج مسلسل تليفزيوني من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، ويقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف.

وبدأ سلامة في معاينة أماكن التصوير الخاصة بمسلسله الجديد، استعدادًا لتصوير أولى مشاهده خلال الفترة المُقبلة.

جدير بالذكر أن المسلسل الذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، من تأليف نبيل عبدالحميد ومحمود حجاج.

محمد سلامة شارك في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "رحيم" بطولة الفنان ياسر جلال، الفنان محمد رياض، والفنانة اللبنانية نور، وقدم الفنان عمرو يوسف في نفس الموسم مسلسل "طايع" مع المخرج عمرو سلامة، بطولة الفنانة صبا مبارك، الفنان عمرو عبدالجليل، والفنانة سهير المرشدي.