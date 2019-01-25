خالد الصاوي: "سامح عبدالعزيز راجع يا بتوع السيما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان خالد الصاوي، متابعي صفحته الرسمية على "فيسبوك" بصورة للمخرج سامح عبدالعزيز، الذي يقضي فترة عقوبته في السجن، بعد الحكم عليه بثلاث سنوات في قضية حيازة وتعاطي مواد مخدرة.

وكتب الصاوي تعليقًا على الصورة "وصل وصل وصل الخديوي وصل.. حمدالله على السلامة يا غالي.. سامح عبدالعزيز راجع يا بتوع السيما".

وترددت في الساعات الماضية أخبار تفيد بأن المخرج سامح عبدالعزيز سيخرج من السجن قبل انتهاء مدة عقوبته، بعد وجود اسمه ضمن الحاصلين على عفو عام، وذلك بعد قضائه سنة تقريبًا في السجن.

يُذكر أن خالد الصاوي تعاون مع المخرج سامح عبدالعزيز في فيلمي "الفرح" و"كباريه".

