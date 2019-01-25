في ذكراها الثامنة.. تعرف على 6 أفلام تناولت ثورة 25 يناير

ما زال الفن على مختلف العصور هو المعبر الأول عن الهوية المصرية والأكثر تأثيراً على قلوب الجماهير سواء للتعبير عن الفرح أو الحزن، وتحتفل مصر بمرور8 سنوات على ثورة 25 يناير المجيدة ونجد أن هناك العديد من الأعمال السينمائية التي تناولت الحديث عن الثورة.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها خلال السطور القادمة أبرز الأفلام التي تناولت الحديث عن الثورة:

فبراير الأسود:

وتدور أحداث الفيلم، في إطار من الكوميديا السوداء، التي توضح حالة الإحباط والمأساة التي تعرض لها أبطال الفيلم، حيث يناقش الفيلم قضية شقيقين يحتلان مرتبة كبيرة في العلم، ولكن لا يجدان أي نوع من أنواع التقدير من الدولة، فيتعرضا للعديد من المشكلات ويفكران في الهجرة، أو الارتباط بأصحاب المناصب السيادية والعليا في الدولة، ويحاول الفيلم أن يوصل رسالة التغيير الجزري في الدولة، حتى يأخذ كل ذي حق حقه، وشهدت أخر مشاهد الفيلم اندلاع ثورة 25 يناير، آملين أن يتغير المجتمع بعد الثورة وتصبح الكلمة العليا للعلم.

بطولة الفنان الراحل خالد صالح، ويشاركه العمل نخبة مميزة من الفنانين ومن أبرزهم، أمل رزق، وأحمد زاهر، وسليمان عيد، وألفت إمام.

حظ سعيد:

تدور أحداث العمل حول شخصية سعيد، والتي يجسدها الفنان'' أحمد عيد''، وهو شاب يسعى لإتمام زواجه من سماح وتقوم بدورها ''مي كساب''، ويتقدم بطلب للحصول على شقة ضمن أحد مشروعات المحافظة، وبعد الحصول على الموافقة ، يفاجأ بأحداث ثورة 25 يناير، التي تمنعه من استلامها، وتبدأ مأساته في محاولة إنقاذ شقيقته ''وفاء'' من ضمن صفوف الثوار، إلا أنه يجد نفسه وسط تلك الصفوف.

وتتوالى الأحداث، حتى يتمكن سعيد من الزواج بسماح وانجاب ثلاثة أولاد، ولكل منهما فكره المختلف، في إشارة منه لبداية انقسام الشعب المصري.

الشتا اللي فات:

وتدور أحداث الفيلم أثناء ثورة 25 يناير، وتشمل ثلاث قصص إنسانية ترتبط بالثورة، وهي لمذيعة تليفزيونية وتجسد دورها ''فرح يوسف''، ومهندس

كمبيوتر وهو ''عمرو واكد'' ، وضابط بأمن الدولة، ويناقش الفيلم الأسباب التي ساعدت في اندلاع ثورة يناير، وتواطئ الإعلام في هذه المرحلة .

بطولة عمرو واكد، فرح يوسف، تامر محمد عبد الحميد، وصلاح الحنفي، ومن إخراج إبراهيم البطوط.

بعد الموقعة:

يناقش الفيلم قصة شاب يدعى ''محمود''، يعمل كخيال في نزلة السمان، يقوم بالاشتراك في موقعة الجمل، ظناً منه بأن الثوار خونة وضد استقرار البلد.

ويجسد دوره الفنان ''باسم سمرة''، وتشاركه البطولة 'منة شلبي'، التي تجسد دور فتاة تعمل في شركة إعلانات تنزل إلى الشارع وتكشف مشاكل وهموم الناس.

صرخة نملة:

يتناول ''صرخة نملة''، السخط الشعبي والأزمات التي تعرض لها المصريون في مرحلة ما قبل الثورة، وتم تصوير بعض فئات المجتمع على أنها ''نملة''، تصرخ ولا تجد من يسمعها، حتى يتحدوا في مواجهة الظلم من خلال الثورة.

الفيلم بطولة نخبة مميزة من الفنانين، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، أحمد وفيق، يوسف عيد، هياتم، ومجموعة أخرى من النجوم الكبار.

بعد الطوفان:

تجربة سينمائية جادة، تدور أحداثه حول طبيبة نفسية تقوم بعمل دراسات وأبحاث حول مجموعة من الوزراء الفاسدين، وذلك لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء فسادهم، والعمل يضم مجموعة من الفنانين المتميزين منهم، حنان مطاوع، ريهام حجاج، وأحمد عزمي، وغيرهم من الفنانين.