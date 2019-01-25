بعد إطلاق سراحه.. خالد الصاوي: سامح عبدالعزيز راجعلك يا سينما

كتبت - إيمان العوضي :

حرص الفنان خالد الصاوي، على تهنئة المخرج سامح عبدالعزيز بعد إطلاق صراحه بعد قضاء سنه بالسجن، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام".

وعلق خالد علي الصورة قائلًا: "سامح عبدالعزيز راجعلك يا سينما و تليفزيون.. الف حمد لله على السلامة"، ويشار إلي أن الصاوي وعبد العزيز تعاونا معًا من قبل من خلال فيلمي "كباريه

و الفرح".

يذكر أن سامح عبدالعزيز صدر ضده حكم بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، وتم الإفراج عنه بعد قضاؤه عام في السجن، بسبب وجود اسمه ضمن الحاصلين على عفو عام.

