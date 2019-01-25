شاهد.. حمدي الميرغني لـ"حماقي": عايزين كل يوم من ده

كتبت - إيمان محمد

هنأ الفنان حمدي الميرغني، المطرب محمد حماقي على ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل

الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتب حمدي عبر صفحته قائلًا: "جمهورك بيقولك إحنا عايزين كل يوم

من ده.. مبرووووووك علينا الألبوم ومكسر الدنيا دايمًا بتميزك يا موهوب"، وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن إعجابهم بالألبوم، ومتمنين للثنائي دوام النجاح والتفوق في حياتهما الفنية والشخصية.