كتبت - إيمان محمد
هنأ الفنان حمدي الميرغني، المطرب محمد حماقي على ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادلالصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
كتب حمدي عبر صفحته قائلًا: "جمهورك بيقولك إحنا عايزين كل يوم
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حمدي الميرغني لـ"حماقي": عايزين كل يوم من ده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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